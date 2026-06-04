अनुराग कश्यप की 'बंदर' को मिला 'A' सर्टिफिकेट,
बदली गई कई आपत्तिजनक भाषा
मनोरंजन
अनुराग कश्यप की नई फिल्म 'बंदर', जिसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं, को सेंसर बोर्ड (CBFC) से 'A' सर्टिफिकेट मिल गया है।
इसका मतलब है कि यह फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। रिलीज से पहले इसके विजुअल्स से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन कुछ संवाद में नियमों के मुताबिक बदलाव करने पड़े हैं।
यह फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली है।
बदली गई 'बंदर' की आपत्तिजनक भाषा
फिल्म 'बंदर' में इस्तेमाल हुई कुछ आपत्तिजनक भाषा को बदला गया है, या शांत किया गया है।
'कितना भी सिंदूर' जैसे कुछ संवाद में भी बदलाव किए गए हैं। फिल्म बनाने वालों ने यह भी दिखाया कि उनकी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है।
साथ ही, उन्हें असली सेलिब्रिटी के नाम इस्तेमाल करने की इजाजत भी मिल गई है।
बॉबी के अलावा, फिल्म में सपना पब्बी, सान्या मल्होत्रा और सबा आजाद भी अहम किरदार निभा रही हैं।