अनुराग कश्यप की 'बंदर' को मिला 'A' सर्टिफिकेट, बदली गई कई आपत्तिजनक भाषा

बदली गई 'बंदर' की आपत्तिजनक भाषा

फिल्म 'बंदर' में इस्तेमाल हुई कुछ आपत्तिजनक भाषा को बदला गया है, या शांत किया गया है।

'कितना भी सिंदूर' जैसे कुछ संवाद में भी बदलाव किए गए हैं। फिल्म बनाने वालों ने यह भी दिखाया कि उनकी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है।

साथ ही, उन्हें असली सेलिब्रिटी के नाम इस्तेमाल करने की इजाजत भी मिल गई है।

बॉबी के अलावा, फिल्म में सपना पब्बी, सान्या मल्होत्रा और सबा आजाद भी अहम किरदार निभा रही हैं।