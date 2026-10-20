अनुराग कश्यप ने 'लिटिल थॉमस' का किया समर्थन, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

अनुराग कश्यप, कौशल ओझा की एक नई बच्चों की फिल्म 'लिटिल थॉमस' का समर्थन कर रहे हैं। इस फिल्म में गुलशन देवैया, रसिका दुगल और हृदांश पारेख मुख्य भूमिकाओं में हैं।

कार्यकारी निर्माता के रूप में अनुराग का कहना है कि ऐसी अलग तरह की फिल्मों को सहारा देना बहुत अहम है। खासकर तब जब बॉलीवुड में देशभक्ति और भक्ति वाली फिल्में ही ज्यादा बन रही हों। अनुराग खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं, जो दूसरों को राह दिखाता है।

उनके लिए यह बस किसी पर विश्वास करने और उसका हौसला बढ़ाने जैसा है।

वे कहते हैं, "मैं उन लोगों में से हूं जो टीम का मनोबल ऊंचा रखते हैं और उन्हें फिल्म बनाने व रिलीज करने में सहारा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसी फिल्म बनाएं। फिल्म बनाना ही मुश्किल है। चाहे बच्चों की फिल्म हो या बड़ों की, अपनी फिल्म बना पाना आज बहुत कठिन हो गया है।"