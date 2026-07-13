रोमांचक शॉर्ट फिल्म 'इन्कॉग्निटो' हुई लॉन्च, जानें क्या है इसकी कहानी?
मनोरंजन
अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवाने मिलकर 'इन्कोग्निटो' नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शॉर्ट फिल्म लेकर आ रहे हैं।
इस फिल्म का निर्देशन रवि मुप्पा ने किया है। यह फिल्म जल्द ही यूट्यूब के 'ओह फ्लिप शॉर्ट्स' चैनल पर दिखाई जाएगी। इसकी कहानी एक ऐसे मोटेल रिसेप्शनिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पैसों के लालच में होटल में ठहरने वाले मेहमानों की चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग करता है।
एक दिन उसे पता चलता है कि एक लड़की तस्करी के बड़े खतरे में है। इसके बाद उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है।
इस फिल्म का निर्देशन रवि मुप्पा ने किया है। यह फिल्म जल्द ही यूट्यूब के 'ओह फ्लिप शॉर्ट्स' चैनल पर दिखाई जाएगी। इसकी कहानी एक ऐसे मोटेल रिसेप्शनिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पैसों के लालच में होटल में ठहरने वाले मेहमानों की चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग करता है।
एक दिन उसे पता चलता है कि एक लड़की तस्करी के बड़े खतरे में है। इसके बाद उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है।
ओह फ्लिप शॉर्ट्स का हर महीने नई फिल्म रिलीज करने का वादा
विक्रम सिंह, आयुषी नेमा और देव चौहान अभिनीत 'इन्कोग्निटो' को ऐसे नए फिल्म निर्माताओं की खास शॉर्ट फिल्मों को सामने लाने के मकसद से बनाया गया है, जिनमें कुछ नया और हटकर होता है।
अनुराग कहते हैं कि शॉर्ट फिल्में निर्देशकों को अपनी अलग पहचान बनाने का मौका देती हैं। वहीं, विक्रमादित्य इस फिल्म को 'जॉनर की एक बेहतरीन और सच्ची शॉर्ट फिल्म' बता रहे हैं।
कार्यकारी निर्माता रंजन सिंह ने यह भी बताया कि 'ओह फ्लिप शॉर्ट्स' हर महीने एक नई फिल्म रिलीज करेगा। उनका मकसद है कि नए रचनाकारों को एक मंच मिले और उन्हें पहचान मिल सके।
उन्हें भरोसा है कि वे जल्द ही फिल्म बनाने वालों का एक मजबूत समुदाय बना पाएंगे।