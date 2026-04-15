बॉक्स ऑफिस बनाम कला: अनुराग कश्यप का दावा- बॉलीवुड ने की कला से बेईमानी
अनुराग कश्यप इस बात से खुश नहीं हैं कि बॉलीवुड में सिर्फ उन्हीं फिल्मों की तारीफ होती है, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट होती हैं। अपनी नई फिल्म 'डाकू' के प्रचार के दौरान उन्होंने बताया कि भले ही वे अक्सर दूसरे फिल्म निर्माताओं की फिल्मों की तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी अपनी फिल्मों को वो प्यार नहीं मिलता। मृणाल ठाकुर ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा कि इंडस्ट्री में सच्ची तारीफ बहुत कम मिलती है, वहीं ज़्यादातर वाहवाही सिर्फ व्यावसायिक सफलता को ही मिलती है।
कश्यप की 'डाकू' को मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया
कश्यप हमेशा उन फिल्मों का समर्थन करते रहते हैं जिन पर उन्हें यकीन होता है। हाल ही में उन्होंने अनिल कपूर की 'सूबेदार' और रणवीर सिंह की फिल्म 'लूटेरा' में उनकी मेहनत की तारीफ की थी, भले ही 'लूटेरा' को बॉक्स ऑफिस पर उतना ध्यान न मिला हो। अब बात करते हैं 'डाकू' की। यह फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हुई है और इसमें उनके साथ तेलुगू अभिनेता आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर भी नज़र आए हैं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई भी धीमी चल रही है।