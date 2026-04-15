बॉक्स ऑफिस बनाम कला: अनुराग कश्यप का दावा- बॉलीवुड ने की कला से बेईमानी

कश्यप की 'डाकू' को मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

कश्यप हमेशा उन फिल्मों का समर्थन करते रहते हैं जिन पर उन्हें यकीन होता है। हाल ही में उन्होंने अनिल कपूर की 'सूबेदार' और रणवीर सिंह की फिल्म 'लूटेरा' में उनकी मेहनत की तारीफ की थी, भले ही 'लूटेरा' को बॉक्स ऑफिस पर उतना ध्यान न मिला हो। अब बात करते हैं 'डाकू' की। यह फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हुई है और इसमें उनके साथ तेलुगू अभिनेता आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर भी नज़र आए हैं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई भी धीमी चल रही है।