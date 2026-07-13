अनुराग कश्यप ने ये शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म किया लॉन्च, पहली फिल्म 'इन्कॉग्निटो' में देखें एक खतरनाक दुविधा

'इन्कॉग्निटो' की कहानी दिखाती है तस्करी की दुविधा को

'इन्कॉग्निटो' की कहानी एक मोटल रिसेप्शनिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मेहमानों की गुपचुप रिकॉर्डिंग करता है। उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है कि वह एक लड़की को तस्करी से बचाने में मदद करे या फिर अपनी परवाह करे।

फिल्म में विक्रम सिंह, आयुषी नेमा और देव चौहान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म चैनल के बोल्ड कहानियों पर जोर को उजागर करती है।

अनुराग मानते हैं कि शॉर्ट फिल्में निर्देशकों के लिए अपनी कला को तराशने का बढ़िया जरिया होती हैं। वहीं, 'इन्कॉग्निटो' को पेश करने वाले विक्रमदित्य मोटवाने ने इसे एक शानदार फिल्म बताया है, जिसमें एक अप्रत्याशित मोड़ है।

इस छोटी फिल्म को अब एक फीचर फिल्म के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है।