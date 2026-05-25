कान्स में अनुप्रिया गोयनका का धमाकेदार डेब्यू, इस लुक से समाज को दी सीधी चुनौती
अनुप्रिया गोयनका ने 'बॉम्बे स्टोरीज' में निभाए अपने सेक्स वर्कर के किरदार से प्रेरणा लेकर कान्स में डेब्यू किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने एक बोल्ड लुक अपनाया, जिसका थीम था 'मेरा शरीर मेरी पसंद'।
इसमें पारंपरिक और आधुनिक स्टाइल का एक अनोखा संगम देखने को मिला। उनके कपड़ों का एक हिस्सा क्लासिक नारीत्व को दिखाता था, वहीं दूसरा हिस्सा बेयर-चेस्ट इफेक्ट के साथ महिलाओं को लेकर समाज की सोच को चुनौती दे रहा था।
अनुप्रिया ने समझाया कान्स लुक के पीछे का प्रतीकवाद
अनुप्रिया ने बताया कि उन्होंने अपने लुक में सफेद रंग का इस्तेमाल महिलाओं से अपेक्षित पवित्रता को दिखाने के लिए किया था। इसमें लाल रंग की झलक भी थी, जो समाज की आलोचना और बदनामी को दर्शाती है।
उनके गहनों में पुराने जमाने के रुपये के सिक्के लगे थे, जो यह बताते थे कि कैसे समाज महिलाओं की कीमत लगाता है।
उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा, 'कान्स एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा यहां होना कुछ मायने रखे। मेरा मकसद उस विश्वास को व्यक्त करना था, जिसे मैं पूरी शिद्दत से महसूस करती हूं कि एक महिला को अपने शरीर और अपने फैसलों पर पूरा हक होना चाहिए।'
उनके लिए 'बॉम्बे स्टोरीज' पर काम करने का अनुभव भी खास रहा। इससे उन्हें सेक्स वर्कर्स की जिंदगी को और करीब से समझने का मौका मिला, जिसकी वजह से उनके इस लुक का संदेश और भी निजी बन गया।