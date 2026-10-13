'रामायण' में 'जटायु' बने अनुपम खेर

रणबीर कपूर की 'रामायण' में 'जटायु' बनकर आए अनुपम खेर, दमदार पोस्टर हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:31 pm Oct 13, 202612:31 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' से किरदारों की पहली झलक लगातार सामने आ रही है। अब निर्माताओं ने दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर का पोस्टर जारी किया है। वह इस गाथा में पक्षीराज 'जटायु' का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। लंबे समय से चर्चा थी कि फिल्म में इस किरदार के लिए उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज दी है, लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है कि अभिनेता खुद भी फिल्म में मौजूद होंगे। पोस्टर में उनकी झलक दिखी है।