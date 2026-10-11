स्टारडम का बोझ नहीं पालते अनुपम खेर

अनुपम खेर ने बताई स्टारडम की सच्चाई, बोले- शीशमहल में रहोगे तो अकेलापन डराएगा

लेखन नेहा शर्मा 07:09 pm Oct 11, 202607:09 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि वो खुद पर स्टारडम का बोझ नहीं लादते, क्योंकि ऐसा करने से अकेलापन और डरावना हो जाता है। 71 वर्षीय अभिनेता ने कुछ वर्षों के अंतराल के बाद 'जाने पहचाने अनजाने' नाटक से थिएटर में वापसी की है। ये नाटक अकेलेपन, मानवीय संबंधों और जीवन के ताने-बाने को गहराई से तलाशता है। अनुपम का मानना है कि आम जिंदगी जीना ही अकेलेपन से बचने का सबसे सच्चा तरीका है।