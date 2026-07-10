अनुपम खेर का बड़ा एलान, बोले- 'श्री राम भूमि' में निभाऊंगा अशोक सिंघल की भूमिका
अनुपम खेर अब 'श्री राम भूमि' फिल्म में अशोक सिंघल का किरदार निभाने जा रहे हैं।
फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आने और उनकी खूब चर्चा होने के बाद, अनुपम ने खुद इस खबर की पुष्टि की और बताया कि वे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति अशोक सिंघल के जुनून को कितना सराहते हैं।
वे इस असली जिंदगी के किरदार को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं।
अनुपम ने अयोध्या में शूटिंग शुरू होने पर की पूजा-अर्चना
अयोध्या में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। अनुपम ने अपने काम की शुरुआत राम मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा-पाठ करके की।
उनका कहना था कि यह सब फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए शांति और अच्छी ऊर्जा की कामना के लिए था।
मंदिर के पैसों को लेकर हाल ही में जो विवाद हुए, उन पर बोलते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि वे शक से अपने विश्वास को कमजोर न होने दें।
इस प्रोजेक्ट के अलावा, उनके निर्देशन में बनी पिछली फिल्म 'तनवी: द ग्रेट' थी, जो 2025 में आई थी।