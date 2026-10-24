अनुपम खेर ने किया अपनी 556वीं फिल्म का ऐलान, स्वीडिश-बेल्जियन सिनेमा में बिखेरेंगे अदाकारी का जलवा 

अनुपम ने आगे लिखा, 'मैं इस सुंदर फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद आभारी हूं। मुझे अपना यह किरदार बहुत पसंद आ रहा है, जिसने मेरे दिल को छू लिया है। इतने सालों बाद भी, एक नई दुनिया में कदम रखने और अपने भीतर कुछ नया खोजने का अवसर देने के लिए मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं।'

इसके साथ ही उन्होंने निर्देशक जेन्स जॉनसन, निर्माता जूलिया गेबाउर, सिरी हॉर्टन वैगनर और लेखक सुनील मुंशी का खास शुक्रिया अदा किया।