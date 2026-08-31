अनुपम खेर की 555वीं फिल्म का ऐलान

अनुपम खेर की 555वीं फिल्म के लिए हो जाओ तैयार, अभिनेता ने कर दिया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 03:29 pm Aug 31, 202603:29 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने 4 दशक लंबे करियर में तमाम किरदार निभाए हैं। अभिनय के साथ-साथ वह निर्देशन के क्षेत्र में भी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिसका ताजा उदाहरण 'तन्वी: द ग्रेट' है, जो पिछले साल रिलीज हुई थी। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी 555वीं फिल्म का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। उन्होंने पोस्ट में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि उन्हें भी इस सस्पेंस का मजा लेने दिया जाए।