'खोसला का घोसला 2' में पुराने चेहरों के साथ शामिल हुए नए कलाकार

'खोसला का घोसला 2' में दिव्या खोसला कुमार हुईं शामिल, जानिए कब आएगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 02:28 pm Jul 28, 202602:28 pm

क्या है खबर?

दिव्या खोसला कुमार को आखिरी बार फिल्म 'एक चतुर नार' (2025) में देखा गया था। ताजा अपडेट है कि वह दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की आगामी फिल्म 'खोसला का घोसला 2' से जुड़ गई हैं। इस बात का ऐलान खुद निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए किया और बताया कि 2006 में रिलीज हुई मूल फिल्म का सीक्वल अपने साथ पुराने और कई नए चेहरों को लाएगा। इसका निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और तांडव फिल्म्स ने मिलकर किया है।