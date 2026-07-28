'खोसला का घोसला 2' में दिव्या खोसला कुमार हुईं शामिल, जानिए कब आएगी फिल्म
क्या है खबर?
दिव्या खोसला कुमार को आखिरी बार फिल्म 'एक चतुर नार' (2025) में देखा गया था। ताजा अपडेट है कि वह दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की आगामी फिल्म 'खोसला का घोसला 2' से जुड़ गई हैं। इस बात का ऐलान खुद निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए किया और बताया कि 2006 में रिलीज हुई मूल फिल्म का सीक्वल अपने साथ पुराने और कई नए चेहरों को लाएगा। इसका निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और तांडव फिल्म्स ने मिलकर किया है।
कास्टिंग
दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार बेसब्री से इंतजार
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में, नए कलाकारों की कास्टिंग पर बात करते हुए निर्माता सविता हीरेमठ ने कहा, "इस बार खोसला के घर में नए कलाकार शामिल हुए हैं, दिव्या खोसला और रवि किशन। दोनों ने हमें टीम के तौर पर बहुत प्रभावित किया है और मुझे यकीन है कि वे आप सभी का भी मनोरंजन करेंगे। फिल्म में नए युवा कलाकारों को देखकर हम उत्साहित हैं और जल्द ही दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।"
रिलीज
जानिए कब रिलीज होगी 'खोसला का घोसला 2'
'खोसला का घोसला 2' के नए कलाकारों में दानिश इकबाल, निशांत वर्मा और कंगन बरुआ नांगिया भी शामिल हैं।
वहीं पुराने कलाकारों के रूप में अनुपम, बोमन ईरानी, प्रवीण डबास, रणवीर शौरी, तारा शर्मा और किरण जुनेजा जैसे कलाकार वापसी कर रहे हैं।
प्रशांत भागिया द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा, हास्य और रोजमर्रा की उथल-पुथल पर आधारित ये फिल्म 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।
इसकी टक्कर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ होगी, जो 26 अगस्त को आएगी।