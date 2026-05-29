अनुपम खेर की नई फिल्म का ऐलान

अनुपम खेर ने अपनी 552वीं फिल्म 'श्री रामभूमि' का किया ऐलान, बोले- गर्व महसूस हो रहा

लेखन ज्योति सिंह 01:23 pm May 29, 202601:23 pm

क्या है खबर?

अनुपम खेर ने अपनी 552वीं फिल्म 'श्री रामभूमि' का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, अभिनेता ने आधिकारिक तौर पर फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है और परियोजना को "सत्य, आस्था और घर वापसी" की कहानी बताते हुए कहा कि वह इसका हिस्सा बनकर गर्वित महसूस कर रहे हैं। तस्वीरों में फिल्म के मुर्हूत की झलक देखने को मिली है।