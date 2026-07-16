राम मंदिर घोटाले पर अनुप जलोटा ने कही ये बड़ी बात

विशेष जांच टीम (SIT) कथित तौर पर धन के दुरुपयोग की जांच लगभग पूरी कर चुकी है और जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने वाली है।

सीसीटीवी फुटेज की जांच में 70 ऐसी संदिग्ध घटनाएं सामने आईं, जहां स्टाफ ने नकदी छिपाई या सुरक्षा जांच से बचते दिखे। अब तक कथित तौर पर 81 लाख रुपये से ज्यादा बरामद किए गए हैं।

लापता चांदी की ईंटें अभी तक नहीं मिली हैं। 8 आरोपी अभी भी हिरासत में हैं और उनकी अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।