राजपाल यादव के कर्ज का बोझ उतारेंगे गायक अनूप जलोटा, किया ये नेक काम

लेखन ज्योति सिंह 03:12 pm Feb 12, 202603:12 pm

क्या है खबर?

राजपाल यादव जब से तिहाड़ जेल गए हैं, उनकी मदद के लिए बॉलीवुड एकजुट हो रहा है। पहले सोनू सूद, सलमान खान और गुरु रंधावा समेत कई सितारे उनकी मदद के लिए आगे आए थे। अब भजन गायक अनूप जलोटा भी अपना योगदान देने के लिए आगे आए हैं और उन्होंने हास्य अभिनेता को 5 लाख रुपये देने का वादा किया है। बता दें कि राजपाल 9 करोड़ के कर्ज और चेक बाउंस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।