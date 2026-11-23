अनुज अभिनेता होने के साथ-साथ निर्माता भी हैं और अपना प्रोडक्शन हाउस 'पागल पंक्ति फिल्म्स' चलाते हैं।

वह साल 2021 में जियो हॉटस्टार की फिल्म 'बामिनी एंड बॉयज' में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने 'परवरिश सीजन 2' में भी काम किया है।

वहीं, उनकी पत्नी प्रभजोत के इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, वह एक हेल्थ और वेलनेस वेबसाइट की संस्थापक हैं। इसके साथ ही वह फिटनेस के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं।