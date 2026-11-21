पिता को याद कर छलका अनुभव सिन्हा का दर्द

अनुभव सिन्हा के पिता का निधन, भावुक पोस्ट कर कहा- घर बड़ा और खाली लगने लगा

लेखन सयाली 03:02 pm Nov 21, 202603:02 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा के पिता प्रेम गोविंद सिन्हा का 19 नवंबर को रात करीब 9 बजे निधन हो गया। 20 नवंबर को सुबह 10 बजे वर्सोवा श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे अनुभव को गहरा सदमा लगा है और उन्होंने पिता को याद कर भावुक संदेश साझा किया है। उन्होंने अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनके जाने से घर बड़ा और खाली लगने लगा है।