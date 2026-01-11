LOADING...
'इंडियन आइडल' विजेता प्रशांत तमांग का निधन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@prashanttamangofficial)

'इंडियन आइडल' के विजेता प्रशांत तमांग नहीं रहे, खामोश हो गई पहाड़ों की वो सुरीली गूंज

लेखन नेहा शर्मा
Jan 11, 2026
01:29 pm
क्या है खबर?

जिस सुरीली आवाज ने कभी ऊंचे पहाड़ों से उतरकर पूरे देश के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, आज वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। 'इंडियन आइडल सीजन 3' के विजेता और लाखों दिलों की धड़कन प्रशांत तमांग नहीं रहे। महज 43 साल की उम्र में संगीत के इस चमकते सितारे का अचानक यूं चले जाना हर किसी को गहरे सदमे में छोड़ गया है। उनकी वो मासूम मुस्कान और रूहानी आवाज अब बस यादों की वादियों में गूंजेगी।

दुखद

घर में मृत मिले गायक

साल 2007 में 'इंडियन आइडल सीजन 3' का खिताब जीतकर रातों-रात नेशनल स्टार बने प्रशांत तमांग ने आज नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। वे महज 43 वर्ष के थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशांत नई दिल्ली स्थित अपने घर में मृत पाए गए। उनका निधन अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। हालांकि, अभी तक डॉक्टरों या परिवार की ओर से आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट और मौत के सटीक कारणों की पुष्टि होना बाकी है।

शोक

सुरों का सितारा हमेशा के लिए बुझा

प्रशांत तमांग का जाना उनके लाखों प्रशंसकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कोलकाता पुलिस के एक साधारण सिपाही से संगीत की दुनिया के शिखर तक पहुंचने का उनका सफर करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा था। उन्होंने न केवल अपनी रूहानी आवाज से 'पहाड़ों की गूंज' को अंतरराष्ट्रीय मंच दिलाया, बल्कि नेपाली सिनेमा में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उनके अचानक चले जाने से संगीत और मनोरंजन जगत में शोक की लहर है।

ट्विटर पोस्ट

प्रशांत तमांग का निधन

वेब सीरीज

'पाताल लोक' से भी जीते दिल

प्रशांत तमांग का करियर केवल संगीत तक सीमित नहीं था; उन्होंने अभिनय की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। प्रशांत ने अमेजन प्राइम वीडियो की मशहूर वेब सीरीज 'पाताल लोक' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इसमें एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा। इस रोल की खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी वास्तविक पृष्ठभूमि (पुलिसकर्मी) को स्क्रीन पर बहुत ही सहजता से उतारा था।

लोकप्रियता

सिर्फ गायक ही नहीं, नेपाली सिनेमा के भी हीरो थे प्रशांत तमांग

प्रशांत की पहली नेपाली फिल्म 'गोरखा पल्टन' ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद उन्होंने 'अंगालो यो माया को', 'किन माया मा' और 'निशानी' जैसी कई चर्चित फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। अभिनय के साथ-साथ उन्होंने गायकी को जारी रखा। उन्होंने कई नेपाली और हिंदी गानों को अपनी आवाज दी और देश-विदेश में अनगिनत स्टेज शोज किए। अब उनके जाने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अपनी प्रिय 'पहाड़ी आवाज' को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

