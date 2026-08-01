नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जवाबों से निराश अन्नू कपूर, बोले- बड़े सस्ते और फीके उत्तर दिए

हाल ही में दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गोवा में एक इवेंट के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनका ऑन-स्टेज इंटरव्यू उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहा। अन्नू कपूर इस बातचीत को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन नवाजुद्दीन ने उनके सवालों के मुश्किल से ही जवाब दिए। इस वजह से मंच पर बातचीत को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल हो गया और वहां का पूरा माहौल बेहद असहज हो गया था।