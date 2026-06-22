शोहरत के चरम पर भी अकेलापन हुआ महसूस, 'आशिकी' गर्ल अनु अग्रवाल ने ऐसे बदली अपनी दुनिया

आत्म-खोज का श्रेय योग को देती हैं अनु

अनु ने बताया, 'जब सबको लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है।'

जिंदगी में स्पष्टता ढूंढने के लिए उन्होंने योग का रुख किया। यह सिर्फ एक साधारण प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही उनकी पूरी जिंदगी का एक अहम सफर बन गया।

आजकल वे आत्म-खोज पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। वे अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फिल्मों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व जैसे जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए करती हैं।