एंटनी वर्गीस की 'कट्टलन' की OTT रिलीज हुई तय, जानें कब और कहां देख पाएंगे?

फिल्म 'कट्टालन' की कहानी 1995 के दौर की है। इसमें आनाकोली के घने जंगलों में रहने वाले ग्रामीण हाथी के हमलों और गैरकानूनी हाथीदांत तस्करी से बचने के लिए जूझते नजर आते हैं।

पॉल जार्ज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एंटनी के साथ सुनील, कबीर दुहान सिंह, दुशारा विजयन, जगदीश, सिद्दीकी और हनन शाह जैसे कई शानदार कलाकार हैं।