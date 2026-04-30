'कट्टलन' में 'स्टेनली' बनकर छाएंगे अनसन पॉल,जानिए कब रिलीज होगी फिल्म मनोरंजन Apr 30, 2026

अभिनेता अनसन पॉल जल्द ही आगामी मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कट्टलन' में 'स्टेनली' के दमदार किरदार में नजर आएंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए साझा की है। पॉल जॉर्ज के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण शरीफ मोहम्मद कर रहे हैं। यह फिल्म मई 2026 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।