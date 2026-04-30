'कट्टलन' में 'स्टेनली' बनकर छाएंगे अनसन पॉल,जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
मनोरंजन
अभिनेता अनसन पॉल जल्द ही आगामी मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कट्टलन' में 'स्टेनली' के दमदार किरदार में नजर आएंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए साझा की है। पॉल जॉर्ज के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण शरीफ मोहम्मद कर रहे हैं। यह फिल्म मई 2026 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।
'कट्टलन' के कलाकार चर्चा में
कट्टलन' अपनी भव्य स्टार कास्ट और निर्माण को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में एंटनी वर्गेस, सुनील और दुशारा विजयन जैसे बड़े सितारे अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। शक्ति और धोखे के इर्द-गिर्द बुनी गई इस कहानी में (KGF) फेम रवि बसरुर का संगीत होगा। जबरदस्त स्टंट और हाई-स्केल प्रोडक्शन वाली यह फिल्म मई 2026 में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।