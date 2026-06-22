अंशुला कपूर की प्री-वेडिंग तस्वीरें सामने आईं

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी की रस्में शुरू, कार्यक्रम से सामने आईं ये तस्वीरे

लेखन ज्योति सिंह 10:48 am Jun 22, 202610:48 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के कपूर खानदान में एक बार फिर शहनाई बजने वाली है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की सबसे बड़ी बेटी अंशुला कपूर अपने मंगेतर रोहन ठक्कर की दुल्हन बनने वाली हैं। इस जोड़े ने अपनी सगाई की तस्वीरें पिछले साल सोशल मीडिया पर साझा करके लोगों का ध्यान खींच लिया था। अब दोनों की शादी की शुरुआती रस्मों से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। तस्वीरों में जाह्नवी कपूर भी अपनी बड़ी बहन के समारोह में नजर आईं।