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अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी की रस्में शुरू, कार्यक्रम से सामने आईं ये तस्वीरे
अंशुला कपूर की प्री-वेडिंग तस्वीरें सामने आईं

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी की रस्में शुरू, कार्यक्रम से सामने आईं ये तस्वीरे

लेखन ज्योति सिंह
Jun 22, 2026
10:48 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड के कपूर खानदान में एक बार फिर शहनाई बजने वाली है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की सबसे बड़ी बेटी अंशुला कपूर अपने मंगेतर रोहन ठक्कर की दुल्हन बनने वाली हैं। इस जोड़े ने अपनी सगाई की तस्वीरें पिछले साल सोशल मीडिया पर साझा करके लोगों का ध्यान खींच लिया था। अब दोनों की शादी की शुरुआती रस्मों से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। तस्वीरों में जाह्नवी कपूर भी अपनी बड़ी बहन के समारोह में नजर आईं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीरें

कार्यक्रम

अंशुला के प्री-वेडिंग की तस्वीरों ने खींचा ध्यान

शनाया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर बड़ी बहन अंशुला के प्री-वेडिंग कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की हैं। इस मौके पर पूरा कपूर खानदार एक साथ नजर आया। कार्यक्रम के दौरान रोहन और अंशुला ने मिलकर भगवान की आरती की। इस दौरान अर्जुन कपूर लाल रंग का कुर्ता-पायजामा पहने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते दिखे। जाह्नवी और खुशी कपूर भी जश्न में रंग जमाती नजर आईं। संजय कपूर भी पत्नी महीप कपूर के साथ जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे।

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मुलाकात

डेटिंग ऐप पर मिले थे अंशुला और रोहन

बोनी की लाडली बेटी अंशुला पहली बार 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए रोहन से मिली थीं। दोनों ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर आधिकारिक कर दिया था। अक्टूबर, 2025 में अंशुला और रोहन ने सगाई कर ली। अंशुला ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि रोहन ने उन्हें उनके पसंदीदा शहर के सेंट्रल पार्क में एक महल के सामने रात के ठीक 1:15 बजे शादी का प्रस्ताव दिया था।

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