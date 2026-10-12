रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'नखरेवाली' की रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान

नई रोमांटिक कॉमेडी ‘नखरेवाली’ 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है। इसमें नए कलाकार अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

राहुल शंक्ल्या ने इसे निर्देशित किया है और दिव्य निधि शर्मा ने इसे लिखा है। यह फिल्म आज के दौर के प्यार और लिंग भूमिकाओं पर हल्के-फुल्के अंदाज में रोशनी डालती है।

इसका अनोखा पोस्टर 'कभी कभी प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ता है' टैगलाइन के साथ आया है, जो इसके अलग अंदाज की झलक देता है।