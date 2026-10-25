अनूप सोनी ने 'शक' से सीन हटाने पर जताई निराशा

परिणीति चोपड़ा की 'शक' से सीन कटने से निराश अनूप सोनी, बोले- बड़ी मेहनत की थी

लेखन सयाली 05:48 pm Oct 25, 202605:48 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेता अनूप सोनी हाल ही में मिस्ट्री-थ्रिलर 'शक: ट्रस्ट नो वन' में इंस्पेक्टर खुराना के रूप में नजर आए, जिसमें परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। हालांकि, अब अभिनेता ने इस बात पर निराशा जताई है कि उनके कुछ सीन इस सीरीज से हटा दिए गए थे। हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनूप ने कुछ वीडियो साझा किए, जिनमें वो 'शक' के कुछ सीन शूट करते नजर आए। ये सीन दर्शकों तक नहीं पहुंच सके थे।