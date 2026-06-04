ललित मोदी की बायोपिक का ऐलान, कौन निभाएगा IPL के पूर्व कमिश्नर का किरदार?

कौन निभाएगा ललित का किरदार?

इसकी कहानी को सही तरीके से बनाने के लिए ललित ने कई इंटरव्यू दिए हैं। यह काम अभी काफी लंबा चलेगा और इसकी बस शुरुआत ही हुई है।

एक दिलचस्प बात यह है कि एक बार लंदन में रणवीर सिंह ने खुद ललित से कहा था कि वे बड़े पर्दे पर उनका किरदार निभाना चाहते हैं।

हालांकि, ललित ने रणवीर की अदाकारी की तो खूब तारीफ की, पर उन्हें नहीं पता कि रणवीर अब भी यह किरदार निभाने को तैयार हैं या नहीं।