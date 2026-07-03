ऐनी हैथवे ने तीसरे बच्चे संग न्यूयॉर्क में लूटी महफिल, 'द ओडिसी' कार्यक्रम में छा गईं अभिनेत्री

ऐनी के आउटफिट में है फूलों का काम

उनके आउटफिट में फूलों का बारीक काम था, जिससे स्टाइल और आराम दोनों का पूरा ख्याल रखा गया था। इसे उन्होंने बुल्गारी के बड़े-बड़े गहनों और सुनहरे रंग की हील्स के साथ पहना था।

'द ओडिसी' 25 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी होमर की क्लासिक कहानी पर आधारित एक नई फिल्म है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने निर्देशक किया है।

यह फिल्म 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बड़ी फिल्म में ऐनी, पेनलोप का किरदार निभा रही हैं और उनके साथ मैट डेमन और जेंडया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।