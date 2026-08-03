नागार्जुन की 100वीं फिल्म में धमाका होगा दोगुना, देवी श्री प्रसाद और तब्बू संग फिर जमेगी महफिल

'किंग100' में नागार्जुन और तब्बू भी 3 दशकों के बाद एक साथ दिखेंगे। दोनों ने आखिरी बार 1996 में 'निन्ने पेल्लिादाटा' में साथ काम किया था।

हाल ही में तब्बू ने फिल्म की क्लैपबोर्ड की तस्वीर साझा कर शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी। अन्नपूर्णा स्टूडियोज इस फिल्म को बना रहा है, जो नागार्जुन के करियर का एक बड़ा पड़ाव होने वाली है।

जल्द ही दर्शकों को कलाकारों और फिल्म की रिलीज की तारीख के बारे में और जानकारी मिलेगी।