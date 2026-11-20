अंकुर भाटिया ने बताया सलमान खान की फिटनेस का राज

'मातृभूमि' के सेट पर सलमान खान की फिटनेस देख हैरान हुए अंकुर भाटिया, किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 12:20 pm Nov 20, 202612:20 pm

क्या है खबर?

निर्देशक अपूर्व लाखिया की फिल्म 'मातृभूमि' में सलमान खान के साथ नजर आने वाले अभिनेता अंकुर भाटिया ने उनके साथ काम करने को सपने के सच होने जैसा बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि करीब एक साल पहले एक पार्टी में उनकी मुलाकात सलमान से हुई थी। उस वक्त उन्होंने खुद को फैन के बजाय एक अभिनेता के रूप में पेश करने का फैसला किया था। आज उनके साथ काम करना उनके लिए बेहद खास है।