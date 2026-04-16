अंकिता लोखंडे का एक्स अकाउंट हैक, फैंस से अपील- किसी भी मैसेज का जवाब न दें

अंकिता ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'दोस्तों, मेरा एक्स अकाउंट हैक हो गया है और मैं फिलहाल इसे रिकवर करने की कोशिश कर रही हूं। कृपया ध्यान दें कि अगले नोटिस तक उस अकाउंट से होने वाली कोई भी गतिविधि मेरी ओर से नहीं है। जैसे ही अकाउंट वापस ठीक हो जाएगा, मैं आप सभी को अपडेट करूंगी। आपके प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया।' अंकिता सोशल मीडिया पर फैंस को अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी की झलकियां दिखाती रहती हैं।

जलवा

अंकिता 'लाफ्टर शेफ्स' में बिखेर रहीं जलवा

बता दें कि अंकिता ने दिसंबर 2021 में बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी की थी। इस जोड़ी को दर्शकों ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' में एक साथ देखा था, जहां उनके आपसी तालमेल और खेल की काफी चर्चा हुई थी। अंकिता कई टीवी शोज और रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। वर्तमान में वो कुकिंग और कॉमेडी से भरपूर रियलिटी शो 'सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ्स' में अपनी कुकिंग स्किल्स और मजाकिया अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं।