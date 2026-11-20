अंकिता ने आगे कहा, "मै, सुशांत और एक अन्य व्यक्ति मुंबई में 'लालबागचा राजा' का आशीर्वाद लेने के लिए टैक्सी से जा रहे थे और जैसे ही हम वहां पहुंचे, लोगों ने हमें घेर लिया। हमारा रिश्ता इतना मशहूर हो गया था कि लोग हमारे चारों ओर जमा हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम आम लोग थे। हम बस मेहनत कर रहे थे और हमें पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है।"