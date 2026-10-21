आर्थिक संकट की अफवाहों पर फूटा अनीता कंवल का गुस्सा, बताया इंटरव्यू का पूरा सच

अनीता ने अपनी बात समझाते हुए कहा, "मैं दिवालिया नहीं हुई हूं। मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है और मेरे पास इतनी बचत है कि मैं एक साल से ज्यादा बिना काम किए भी अपना गुजारा चला सकती हूं।"

उन्होंने यह भी बताया कि उनके शब्दों को इस तरह तोड़-मरोड़ कर पेश करने से उन्हें काफी तनाव हुआ और रातों की नींद उड़ गई।

अनीता का सीधा सा संदेश है कि हर बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें, वह बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें कोई आर्थिक दिक्कत नहीं है।