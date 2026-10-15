संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंदर ने रजनीकांत के सदाबहार जादू को सराहा, कही ये बात

मशहूर संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंदर ने 76 साल के सुपरस्टार रजनीकांत की दिल खोलकर तारीफ की है।

उन्होंने रजनीकांत को ऐसा शख्स बताया जो अब भी जादू बिखेरते हैं और इतिहास रचते हैं।

अनिरुद्ध ने लिखा, "पीढ़ियों से उन्होंने हमें खुशी, हंसी, रोमांच और जिंदगी भर की यादें दी हैं। 76 साल की उम्र में और पिछले 51 सालों से, वह अब भी जादू रच रहे हैं और इतिहास बदल रहे हैं।"

उनके इन शब्दों से रजनीकांत के लिए लोगों के गहरे सम्मान को साफ समझा जा सकता है।