अनिरुद्ध-काव्या के रिसेप्शन कार्ड का शाही अंदाज, 3D नक्काशी ने खींचा सबका ध्यान

ये कोई आम निमंत्रण पत्र नहीं है। इसके हर डिब्बे को हाथों से तैयार और पेंट किया गया है। खास प्रिंटिंग तकनीक की मदद से इस पर उभरा हुआ 3-D डिजाइन बनाया गया है। सफेद रंग से खास तरीके से पेंटिंग करने के बाद इसे ये खूबसूरत रूप दिया गया है। इस तरह तैयार हुआ निमंत्रण पत्र अपने आप में एक यादगार तोहफा भी है।

डिजाइनर रंजनी अयंगर के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या के साथ-साथ उनके परिवारों को भी यह डिजाइन काफी पसंद आया। उनका मकसद ऐसा कार्ड तैयार करना था, जो सबसे अलग हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भव्य या निजी न लगे। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा देखकर लगता है कि उनकी यह कोशिश सफल रही।