अनिल रविपुडी ने महेश बाबू के साथ काम करने की अफवाहों का किया खंडन, जानिए क्या है पूरा मामला?

निर्देशक अनिल रविपुडी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल महेश बाबू के साथ उनका कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। साल 2020 में आई उनकी फिल्म 'सरिलरु नीकेवरु' के बाद से ही दोनों के फिर साथ काम करने की चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं।

इन अटकलों पर अनिल रविपुडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने महेश बाबू को 'एक बहुत करीबी व्यक्ति' बताया और लिखा, 'मेरे मन में उनके लिए हमेशा बहुत प्यार और सम्मान रहा है।'

हालांकि, उन्होंने यह साफ कर दिया कि 'फिलहाल जो भी खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं।' उन्होंने लोगों से अपील की कि कृपया ऐसी अफवाहों पर यकीन न करें और न ही उन्हें आगे बढ़ाएं।