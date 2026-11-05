अनिल कपूर के शो पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा

अनिल कपूर के क्विज शो पर किसने लगाए बदसलूकी के आरोप? अभिनेता ने मांगी माफी

लेखन ज्योति सिंह 07:20 am Nov 05, 202607:20 am

क्या है खबर?

अनिल कपूर का क्विज शो 'इंडिया के टॉप 1%' विवादों में आ गया, जिसका प्रसारण जियोहॉटस्टार पर होता है। चर्चित स्टंट कोऑर्डिनेटर और कलाकार गीता टंडन ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि सेट पर उनके साथ बदसलूकी की गई। इसके प्रति उन्होंने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि सेट पर उन्हें शूटिंग के चलते बुलाया गया था, लेकिन 9 घंटे का इंतजार कराया गया। गीता की शिकायत के बाद अनिल और फराह खान ने उनसे माफी मांगी है।