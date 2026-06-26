अनिल कपूर का दावा, बोले- 'अल्फा' बदलेगी बॉलीवुड के हीरो की परिभाषा
बॉलीवुड अभिनता अनिल कपूर 'अल्फा' को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह फिल्म एक्शन फिल्मों की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।
इसमें आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिका में दिखेंगी और यह 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। 'अल्फा' पुराने ढर्रे के जेंडर रोल्स को पीछे छोड़ते हुए, साहस और दृढ़ विश्वास जैसे नेतृत्व के गुणों को उजागर करती है।
इसमें 'पुरुष मुख्य पात्र' या 'महिला मुख्य पात्र' जैसे कोई तय दायरे नहीं हैं।
शिव निर्देशित कर रहे हैं 'अल्फा'
अनिल का मानना है कि 'अल्फा' भारतीय सिनेमा में हीरो को देखने के हमारे नजरिए को बदल सकता है। वे कहते हैं कि फिल्म इस बात पर रोशनी डालेगी कि 'अल्फा' वाले गुण असल में किसमें हैं, न कि सिर्फ उनके जेंडर में।
शिव रावल इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, आदित्य चोपड़ा इसके निर्माता हैं और बॉबी देओल खलनायक की भूमिका में दिखेंगे। यह फिल्म आज के दर्शकों के लिए एक ताजा और साहसिक कहानी पेश करने का लक्ष्य रखती है।