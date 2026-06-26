अनिल कपूर का दावा, बोले- 'अल्फा' बदलेगी बॉलीवुड के हीरो की परिभाषा

शिव निर्देशित कर रहे हैं 'अल्फा'

अनिल का मानना है कि 'अल्फा' भारतीय सिनेमा में हीरो को देखने के हमारे नजरिए को बदल सकता है। वे कहते हैं कि फिल्म इस बात पर रोशनी डालेगी कि 'अल्फा' वाले गुण असल में किसमें हैं, न कि सिर्फ उनके जेंडर में।

शिव रावल इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, आदित्य चोपड़ा इसके निर्माता हैं और बॉबी देओल खलनायक की भूमिका में दिखेंगे। यह फिल्म आज के दर्शकों के लिए एक ताजा और साहसिक कहानी पेश करने का लक्ष्य रखती है।