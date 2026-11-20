अनिल कपूर ने पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की

अनिल कपूर को पसंद आई फ्रांस के राष्ट्रपति की मेहमाननवाजी, तारीफ में पढ़े कसीदे

लेखन ज्योति सिंह 05:22 pm Nov 20, 202605:22 pm

क्या है खबर?

अनिल कपूर ने अपनी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह पेरिस में राष्ट्रपति से मिले और इस दाैरान दोनों ने आर्ट, संस्कृति, सिनेमा, AI, एनर्जी और वास्तुकला के बारे में आइडिया पर बात की। अभिनेता ने मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं और उन्हें घर जैसा महसूस कराने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही, बताया कि वह पहली बार मैक्रों से भारत में मिले थे।