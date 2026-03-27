सलमान खान की फिल्म से जुड़े अनिल कपूर

सलमान खान की फिल्म में अनिल कपूर की हुई एंट्री, अब दोगुना मचेगा तहलका

लेखन ज्योति सिंह 04:22 pm Mar 27, 202604:22 pm

क्या है खबर?

सलमान खान निर्माता दिल राजू और निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म को लेकर खूब सुर्खियां बटो रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उच्च स्तर की एक्शन-थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें अभिनेता के साथ, नयनतारा की जोड़ी बनेगी। फिल्म का शीर्षक तया होना बाकी है। इन खबरों ने पहले से फैंस का उत्साह बढ़ाकर रखा है और अब एक नया अपडेट सामने आ गया है। बताया जाता है कि अभिनेता अनिल कपूर भी इस आगामी परियोजना का हिस्सा बन रहे हैं।