अनिल कपूर की इन यादगार फिल्मों का आज भी जवाब नहीं, OTT पर उठाएं लुत्फ

दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर ने अपने करिश्माई अभिनय और दमदार किरदारों से बॉलीवुड में खास सफलता हासिल की है। कुछ मेहरबानी ऊपर वाले की है कि 69 साल पूरे करने के बावजूद बुढ़ापा उनसे कोसों दूर भागता है। अनिल हमेशा से सिनेमा के सबसे बहुमुखी और सदाबहार अभिनेताओं में से एक रहे हैं। कभी हीराे बनकर, तो कभी साइड किरदार निभाकर उन्होंने हर बार प्रशंसकों का दिल जीता है। आइए जानते हैं अभिनेता की ऐसी ही कुछ दमदार फिल्में।

#1 'मिस्टर इंडिया' अनिल की यादगार फिल्मों की बात हो, तो मन में 'मिस्टर इंडिया' का नाम आना लाजिमी है। साल 1987 में रिलीज इस फिल्म में, दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी भी नजर आई थीं। फिल्म के सदाबहार गानों को आज भी लोग पूरे मन से सुनना पसंद करते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस फिल्म में, अनिल ने 'अरुण' नाम का किरदार निभाया था, जिसके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां मौजूद थीं। वह कभी भी और कहीं भी अदृश्य हो सकता था।

#2 & #3 'नायक: द रियल हीरो' और 'राम लखन' साल 2001 में रिलीज फिल्म 'नायक: द रियल हीरो', अनिल की एक और बेहतरीन फिल्म है। फिल्म में एक दिन का मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने जिस तरह से देश के भ्रष्टाचार का खात्मा किया था, उनका वह किरदार आज भी लोगों के जेहन में कायम है। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। अनिल और जैकी श्रॉफ अभिनीत 'राम लखन' (1989) एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, जिसकी कहानी के साथ-साथ फिल्म का गाना 'माई नेम इज लखन' भी खूब लोकप्रिय है।

