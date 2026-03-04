'वेलकम 4' में 'मजनू भाई' बनकर लौटेंगे अनिल कपूर? अक्षय कुमार के सामने कही ये बात

टिप्पणी

अनिल कपूर ने मजाकिया अंदाज में की ये टिप्पणी

अक्षय द्वारा होस्ट टीवी शो, 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में अनिल बतौर मेहमान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोकप्रिय कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'वेलकम' के साथ अपनी जर्नी को याद करते हुए मजेदार टिप्पणी की। अभिनेता ने कहा, "सबसे पहले तो अक्षय साहब के साथ ये फिल्म थी 'वेलकम', फिर 'वेलकम 2' में ये नहीं थे, फिर 'वेलकम 3' में मुझे निकल दिया और 'वेलकम 4' हम फिर साथ में करेंगे।" उनकी टिप्पणी ने फैंस को खुश होने का मौका दे दिया है।