अनिल कपूर को आज भी खलती है सतीश कौशिक की कमी

अनिल दोस्त को याद कर हुए भावुक, बोले- कोई जुड़वा भाई बन सकता, वो सतीश था

लेखन अंशिका शुक्ला 06:28 pm Oct 23, 202606:28 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अनिल कपूर ने 'इंडिया के टॉप 1%- द अनिल कपूर शो' में दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक के साथ अपनी गहरी दोस्ती को याद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं, बल्कि काम से कहीं बढ़कर था। यह भावुक पल तब आया, जब प्रतियोगी गगन ने बताया कि उनकी शक्ल सतीश से मिलती है और लोग अक्सर उनकी तुलना दिवंगत अभिनेता से करते हैं। यह सुनकर अनिल को सतीश की याद आ गई