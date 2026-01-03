अनिल कपूर की जिस फिल्म ने टीवी पर मचाया था कोहराम, उसी पर लगा रहे दांव
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा में कई ऐसी फिल्में रहीं, जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल नहीं कर पाईं, लेकिन टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर बन गईं। ऐसी ही फिल्म थी 'नायक: द रियल हीरो'। साल 2001 में आई इस फिल्म को भले ही सिनेमाघरों में दर्शक नसीब नहीं हुए, लेकिन जब ये टीवी पर आई तो इसे इतनी बार देखा गया कि इसने रेटिंग्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इसी फिल्म के सीक्वल पर अनिल कपूर दांव लगा रहे हैं।
अनिल ने खरीदे फिल्म के राइट्स
अनिल ने अपनी कालजयी फिल्म 'नायक: द रियल हीरो' के राइट्स खरीद लिए हैं और इसका सीक्वल बनाने की तैयारी में हैं। फिल्म 'सनम तेरी कसम' के निर्माता दीपक मुकुट के पास अब तक 'नायक' के अधिकार थे। हालांकि, अब अनिल ने उनसे फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। दरअसल, 'नायक' अनिल के बेहद करीब है, इसी वजह से वो इसके अधिकार अपने पास रखना चाहते थे, ताकि भविष्य में फिल्म से जुड़ा कोई भी फैसला वह खुद ले सकें।
यादगार फिल्म
सिनेमाघरों में नहीं चली, 'नायक' ने टीवी पर रचा था इतिहास
अनिल जानते हैं कि 'नायक' दर्शकों को आज भी बेहद पसंद है और इसकी कहानी में सीक्वल की काफी संभावनाएं हैं। 'नायक' के राइट्स दीपक मुकुट ने 10 साल पहले एस रत्नम से खरीदे थे। अब अनिल ने इन राइट्स को खरीदने के लिए मोटी रकम अदा की है। बता दें कि 'नायक' बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी, लेकिन बाद में टीवी पर बार-बार दिखाए जाने के चलते ये हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में शुमार हो गई।