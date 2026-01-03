अनिल कपूर बना रहे अपनी इस यादगार फिल्म का सीक्वल

अनिल कपूर की जिस फिल्म ने टीवी पर मचाया था कोहराम, उसी पर लगा रहे दांव

लेखन नेहा शर्मा 05:43 pm Jan 03, 202605:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा में कई ऐसी फिल्में रहीं, जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल नहीं कर पाईं, लेकिन टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर बन गईं। ऐसी ही फिल्म थी 'नायक: द रियल हीरो'। साल 2001 में आई इस फिल्म को भले ही सिनेमाघरों में दर्शक नसीब नहीं हुए, लेकिन जब ये टीवी पर आई तो इसे इतनी बार देखा गया कि इसने रेटिंग्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इसी फिल्म के सीक्वल पर अनिल कपूर दांव लगा रहे हैं।