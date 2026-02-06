अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' पर आया अपडेट

अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' रिलीज के लिए तैयार, जानिए कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 11:27 am Feb 06, 202611:27 am

क्या है खबर?

अनिल कपूर अपने बदले हुए लुक को लेकर लोगों का काफी ध्यान खींच रहे हैं, जो उनकी आगामी वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' से जुड़ा है। फिलहाल तो इस सीरीज की रिलीज में वक्त है जिसका ऐलान कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स ने किया था। इस बीच उनकी एक और फिल्म 'सूबेदार' से जुड़ी खुशखबरी आ गई है जो बेशक उनके फैंस को उत्साहित कर देगी। एक्शन से भरपूर इस फिल्म की घोषणा 2025 में हुई थी, जो अब आने वाली है।