ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा एंजेलीना जोली का निजी दर्द, 'कूटूर' ने TIFF में जीता सबका दिल
सितंबर 2025 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में एंजेलीना जोली की नई फिल्म 'कूटूर' का प्रीमियर हुआ। फिल्म में वह खुद मैक्सिन नाम की एक निर्माता की मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जिसे पेरिस में फैशन वीक के दौरान ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है।
कहानी में दिखाया गया है कि कैसे वह अपने काम, लुई गारेल के किरदार के साथ पनपते रोमांस और जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों की उन महिलाओं के साथ तालमेल बिठाती हैं, जो अपना भविष्य खुद बना रही हैं।
एंजेलीना ने BRCA1 जीन के लिए 2013 में करवाई थी सर्जरी
यह फिल्म एंजेलीना के लिए काफी निजी है। उन्हें 2013 में पता चला था कि उनके शरीर में BRCA1 जीन है और इससे कुछ साल पहले उनकी मां का कैंसर के कारण निधन हो गया था।
अपनी दिवंगत मां से मिले एक संदेश से प्रेरित होकर, उन्होंने TIFF में बताया कि बीमारी से जूझते हुए भी लोगों के लिए पूरा जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है।
लुई समेत ये हैं फिल्म में कलाकार
फिल्म में एंजेलीना और लुई गारेल के अलावा, एला रम्पफ, गारेंस मारिलियर, अनियर अनेई और विंसेंट लिंडन जैसे कलाकार भी शामिल हैं। एंजेलीना ने इस फिल्म का निर्माण भी किया है।