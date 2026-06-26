ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा एंजेलीना जोली का निजी दर्द, 'कूटूर' ने TIFF में जीता सबका दिल मनोरंजन Jun 26, 2026

सितंबर 2025 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में एंजेलीना जोली की नई फिल्म 'कूटूर' का प्रीमियर हुआ। फिल्म में वह खुद मैक्सिन नाम की एक निर्माता की मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जिसे पेरिस में फैशन वीक के दौरान ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है।

कहानी में दिखाया गया है कि कैसे वह अपने काम, लुई गारेल के किरदार के साथ पनपते रोमांस और जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों की उन महिलाओं के साथ तालमेल बिठाती हैं, जो अपना भविष्य खुद बना रही हैं।