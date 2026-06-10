ब्रैड पिट से नाता तोड़ेंगी बेटी जहारा, उठाया बड़ा कदम

ब्रैड पिट से पूरी तरह नाता तोड़ेंगी बेटी जहारा, भाई मैडॉक्स के नक्शे-कदम पर पहुंचीं कोर्ट

लेखन नेहा शर्मा 03:11 pm Jun 10, 202603:11 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड की पूर्व लोकप्रिय जोड़ी एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट का सालों पुराना विवाद अब उनके बच्चों के फैसलों में भी नजर आने लगा है। उनकी गोद ली हुई बेटी जहारा ने अपने पिता से पूरी तरह नाता तोड़ने का मन बना लिया है और वो कानूनी तौर पर अपने नाम से पिता का उपनाम (पिट) हटाने जा रही हैं। माता-पिता के बीच चल रहे इस झगड़े के बीच जहारा का ये कदम हॉलीवुड में काफी सुर्खियां बटोर रहा है।