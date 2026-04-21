अनीत पड्‌डा के दादाजी का निधन

'सैयारा' अभिनेत्री अनीत पड्‌डा अपने दादा के निधन पर हुईं भावुक, पोस्ट में छलका दर्द

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Apr 21, 202610:01 am

क्या है खबर?

मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से रातों-रात सफलता के शिखर पर पहुंची अभिनेत्री अनीत पड्‌डा ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने अपने दादाजी के निधन की जानकारी देते हुए अपनी पुरानी यादों को फैंस के साथ बांटा है। अभिनेत्री के दादाजी अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे, जिसके बारे में वह पहले बता चुकी थीं। अब उन्हाेंने लिखा, 'मेरी जिंदगी का एकमात्र प्यार। आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन आप मक्खन को नहीं भूले।'