फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड की महान अदाकारा मधुबाला की जिंदगी और कार्यों पर आधारित एक बायोपिक बनने जा रही है। सूत्र ने बताया है कि अनीत को इस परियोजना के लिए साइन किया गया है। बायोपिक से जुड़ी अन्य जानकारियों को फिलहाल के लिए गुप्त रखा गया है, लेकिन शूटिंग जल्द शुरू की जाएगी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि आखिरी कास्टिंग का खुलासा जल्द ही किया जाएगा।

बायोपिक के निर्देशन की जिम्मेदारी जसमीत के. रीन ने उठाई है जो पहले आलिया भट्‌ट की फिल्म 'डार्लिंग्स' का निर्देशन कर चुके हैं। निर्माता बायोपिक को एक भव्य फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में अनीत को परियोजना में शामिल करना सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हालांकि, अनीत की कास्टिंग पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसके अलावा, फिल्म के अन्य कलाकारों के बारे में भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।