'भूल भुलैया 4' पर आया बड़ा अपडेट

कार्तिक आर्यन-अनीस बज्मी की फिर बनेगी जोड़ी? 'भूल भुलैया 4' पर लगेगा एक और दांव

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Jul 22, 202611:10 am

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन इन दिनों फिल्म 'नागजिला' और 'कैप्टन इंडिया' में व्यस्त चल रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनकी सुपरहिट फ्रैंचाइजी 'भूल भुलैया' अपनी चौथी कड़ी के साथ वापसी करेगी। इस हॉरर कॉमेडी की दूसरी और तीसरी कड़ी का निर्देशन अनीस बज्मी ने किया था। लगता है कि आने वाली कड़ी के निर्देशन की कमान भी वह खुद संभालने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए बातचीत भी शुरू कर दी है।