हाथी KM-1 की 'आजादी' पर संकट, ANEC ने केरलम को भेजा कानूनी नोटिस

ANEC को मुथंगा में प्रशिक्षित कुमकी हाथियों के इस्तेमाल और एक क्राल (बाड़ा) बनाए जाने को लेकर भी चिंता है।

उनका मानना है कि यह हाथी को पकड़ने की एक पहले से तय योजना का इशारा हो सकता है, जिसमें शायद सभी कानूनी नियमों का ठीक से पालन न किया गया हो।

ANEC ने अधिकारियों से अपील की है कि वे कानूनी और वैज्ञानिक दोनों मानदंडों का सख्ती से पालन करें, ताकि KM-1 के संबंध में जो भी कदम उठाया जाए, वह नैतिक हो और सभी नियमों के दायरे में हो।