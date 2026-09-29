हाथी KM-1 की 'आजादी' पर संकट, ANEC ने केरलम को भेजा कानूनी नोटिस
एनिमल एंड नेचर एथिक्स कम्युनिटी (ANEC) ट्रस्ट ने केरलम के वन और वन्यजीव अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस कन्नूर मखना-1 (KM-1) नाम के एक हाथी को पकड़ने की उनकी योजना को चुनौती देता है।
ANEC की मांग है कि इस अभियान को तुरंत रोका जाए और कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत इसकी ठीक से समीक्षा की जाए।
ANEC ने इन लोगों पर उठाए सवाल
ANEC को मुथंगा में प्रशिक्षित कुमकी हाथियों के इस्तेमाल और एक क्राल (बाड़ा) बनाए जाने को लेकर भी चिंता है।
उनका मानना है कि यह हाथी को पकड़ने की एक पहले से तय योजना का इशारा हो सकता है, जिसमें शायद सभी कानूनी नियमों का ठीक से पालन न किया गया हो।
ANEC ने अधिकारियों से अपील की है कि वे कानूनी और वैज्ञानिक दोनों मानदंडों का सख्ती से पालन करें, ताकि KM-1 के संबंध में जो भी कदम उठाया जाए, वह नैतिक हो और सभी नियमों के दायरे में हो।